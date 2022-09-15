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Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

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Красноярск
16:56 15 Сентября 2022
маршруты, поезд, автобус, железные дороги, транспорт
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16 сентября КрасЖД запускает первый мультимодальный маршрут (электропоезд + автобус) из Красноярска в Мариинск (Кемеровская область).

Воспользоваться комбинированным маршрутом пассажиры смогут по пятницам (из Красноярска) и по воскресеньям в обратном направлении (из Мариинска).

Расписание электропоездов состыковано по времени с автобусами – пересадка на станции Боготол.

По пятницам комбинированный маршрут включает пригородный экспресс Базаиха – Красноярск – Боготол (отправление со станции Базаиха в 18:10; отправление со станции Красноярск в 18:49; прибытие в Боготол в 22:53) и автобус №700 (отправление со станции Боготол в 23:06; прибытие в Мариинск в 02:09).

В воскресенье для поездки из Мариинска до Боготола пассажиры могут воспользоваться автобусом №644 (отправление из Мариинска в 12:05; прибытие в Боготол в 15:05) и электропоездом Боготол – Красноярск (отправление со станции Боготол в 15:31; прибытие на станцию Красноярск в 19:49).

Билеты на мультимодальный маршрут (электропоезд + автобус) можно оформить в пригородных кассах железнодорожных вокзалов Красноярска, Базаихи, Злобино, Енисея, Бугача, а также в кассе остановочного пункта Путепровод.

Отметим, что, воспользовавшись комбинированным маршрутом, пассажиры смогут значительно сэкономить – мультимодальная поездка обойдется в 1, 5 раза дешевле, чем проезд только на автобусе. 

Узнать расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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