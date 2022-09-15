В Краснотуранске благоустроили центральную площадь и улицу Ленина

В Красноярском крае продолжается благоустройство и создание общественных пространств в различных муниципалитетах региона. В поселке Краснотуранск были завершены работы по благоустройству улицы Ленина и центральной площади. Напротив ЗАГСа теперь находится пешеходная аллея с арками и беседкой для проведения торжественной церемонии бракосочетания.

В центре площади была проведена реконструкция фонтана, установлен амфитеатр со скамейками для зрителей. Также проектом благоустройства была предусмотрена площадка для главной новогодней ели населенного пункты.

Кроме того, для тихого отдыха были установлены индивидуальные беседки с качелями и лавочки. Все террасы связали по боковым проходам пешеходными спусками с лестницами и промежуточными площадками. На аллее вдоль дорожек разместили лавочки.

Подпорные бетонные стенки были заменены на габионы. Также при благоустройстве были сохранены зеленые насаждения, а также высажены деревья хвойных и лиственных пород.

Глава Краснотуранского района Вадим Климов заявил, что местных жителей восхищает обновленное пространство. Теперь многие люди с удовольствием ходят на прогулки.

Добавим, что с идеей о преображении центральных улиц сельских поселения выступал глава региона Александр Усс. За три года было благоустроено свыше 30 центральных улиц.

Фото: © Министерство строительства Красноярского края