780 кг фруктов, орехов и приправ уничтожили в Красноярске

В Красноярске в последний месяц этого лета в воздушной гавани сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проконтролировали подкарантинную продукцию растительного происхождения.

В ходе проверок были зафиксированы 53 случая нарушения законодательства в сфере обеспечения карантина растений. Запрещенную к ввозу растительную продукцию (фрукты, орехи, сухофрукты, приправы и т.д.) привезли ее без документов, которая бы подтверждала их безопасное состояние и соответствие принятым стандартам.

В итоге продукция общим весом 780 кг была уничтожена. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.

Фото: © пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю