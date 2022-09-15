15 сентября
Красноярск
погода +11 °C
59.67
 
€ 59.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

780 кг фруктов, орехов и приправ уничтожили в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
19:45 15 Сентября 2022
в красноярске, россельхознадзор, нарушение, нарушения, продукты, продукция, фрукты
версия для печати Ico_print

В Красноярске в последний месяц этого лета в воздушной гавани сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проконтролировали подкарантинную продукцию растительного происхождения. 

В ходе проверок были зафиксированы 53 случая нарушения законодательства в сфере обеспечения карантина растений. Запрещенную к ввозу растительную продукцию (фрукты, орехи, сухофрукты, приправы и т.д.) привезли ее без документов, которая бы подтверждала их безопасное состояние и соответствие принятым стандартам. 
В итоге продукция общим весом 780 кг была уничтожена. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.

 

Фото: © пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кубок России по киокусинкай пройдет в Красноярске 18 сентября

Кубок России по киокусинкай пройдет в Красноярске 18 сентября

15 Сентября 2022 г.
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин
Новости Красноярска: Житель Ачинска перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей за интимные услуги

Житель Ачинска перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей за интимные услуги

15 Сентября 2022 г.
Сотрудники полиции устанавливают лиц причастных к совершению преступлений
Новости Красноярска: 1 204 человека заболели коронавирусом за сутки в Красноярском крае

1 204 человека заболели коронавирусом за сутки в Красноярском крае

15 Сентября 2022 г.
Теперь от заболевания можно будет привиться внутримышечно или интраназально
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Южный берег открылись филиалы детской и взрослой поликлиник

В Красноярске в мкр. Южный берег открылись филиалы детской и взрослой поликлиник

15 Сентября 2022 г.
Руководство группы СМ.СИТИ передало для них в безвозмездную аренду помещения
Новости Красноярска: В Красноярске два несовершеннолетних велосипедиста за час угодили под колеса автомобилей

В Красноярске два несовершеннолетних велосипедиста за час угодили под колеса автомобилей

15 Сентября 2022 г.
Оба велосипедиста получили травмы
Новости Красноярска: В Железногорске жителям 19 квартир сделали перерасчет платы за отопление на 400 тысяч рублей

В Железногорске жителям 19 квартир сделали перерасчет платы за отопление на 400 тысяч рублей

15 Сентября 2022 г.
Пришлось вмешаться прокуратуре
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru