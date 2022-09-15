В Енисейском районе ремонтируют амбулаторию за 4,5 млн рублей

С мая в Шапкинской врачебной амбулатории Енисейской районной больницы проходит капитальный ремонт, сообщают в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Уже завершили ремонт кровли и полов, заменили окна и двери. Кроме того, провели отделочные работы и обновили сантехнику. Стоимость ремонта — 4,5 млн рублей.

Основная часть работ завершена. Закончат все работы к 1 октября.

Отметим, что персонал уже ведёт приём пациентов в отремонтированных кабинетах.

Напомним, благодаря региональной программе модернизации первичного звена государственной системы здравоохранения Красноярского края в с. Верхнеусинское Ермаковского крайона завершили капремонт усинской участковой больницы. Объём средств федерального бюджета — 27 млн 225 тыс. руб.

В больнице ведёт прием врач терапевт-участковый, врач-стоматолог, фельдшер по детскому населению. Днём здесь работает физиотерапевтический кабинет, проводятся лабораторные исследования. Кроме этого, в структуре имеется круглосуточный стационар и дневной стационар. Кстати, в прошлом году в участковую больницу поступил автомобиль скорой медицинской помощи класса А.

Численность прикреплённого населения к участковой больнице — 1 508 человек, в том числе 405 детей.

Фото: kraszdrav.ru