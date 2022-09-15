15 сентября
Красноярск
погода +11 °C
59.67
 
€ 59.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске два несовершеннолетних велосипедиста за час угодили под колеса автомобилей

Главная Общество
Красноярск
18:45 15 Сентября 2022
в красноярске, пдд, правила дорожного движения, автомобиль, гибдд, дтп, ребенок
версия для печати Ico_print

В Красноярске в среду, 14 сентября, буквально за час двое несовершеннолетних велосипедистов из-за своей неосторожности угодили под колеса транспортных средств. 

Вечером на улице Тимошенкова 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал под колеса Hyundai, выехав на проезжую часть. Несовершеннолетний получил травмы. 

Через несколько минут нечто подобное произошло на улице Парусной. Там 14-летний велосипедист во время пересечения транспортного проезда не предоставил преимущество автомобилю Toyota и столкнулся с иномаркой. В результате подростком были получены незначительные травмы. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кубок России по киокусинкай пройдет в Красноярске 18 сентября

Кубок России по киокусинкай пройдет в Красноярске 18 сентября

15 Сентября 2022 г.
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин
Новости Красноярска: Житель Ачинска перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей за интимные услуги

Житель Ачинска перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей за интимные услуги

15 Сентября 2022 г.
Сотрудники полиции устанавливают лиц причастных к совершению преступлений
Новости Красноярска: 780 кг фруктов, орехов и приправ уничтожили в Красноярске

780 кг фруктов, орехов и приправ уничтожили в Красноярске

15 Сентября 2022 г.
Растительная продукция оказалась без документов
Новости Красноярска: 1 204 человека заболели коронавирусом за сутки в Красноярском крае

1 204 человека заболели коронавирусом за сутки в Красноярском крае

15 Сентября 2022 г.
Теперь от заболевания можно будет привиться внутримышечно или интраназально
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Южный берег открылись филиалы детской и взрослой поликлиник

В Красноярске в мкр. Южный берег открылись филиалы детской и взрослой поликлиник

15 Сентября 2022 г.
Руководство группы СМ.СИТИ передало для них в безвозмездную аренду помещения
Новости Красноярска: В Железногорске жителям 19 квартир сделали перерасчет платы за отопление на 400 тысяч рублей

В Железногорске жителям 19 квартир сделали перерасчет платы за отопление на 400 тысяч рублей

15 Сентября 2022 г.
Пришлось вмешаться прокуратуре
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru