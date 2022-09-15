В Красноярске два несовершеннолетних велосипедиста за час угодили под колеса автомобилей

В Красноярске в среду, 14 сентября, буквально за час двое несовершеннолетних велосипедистов из-за своей неосторожности угодили под колеса транспортных средств.

Вечером на улице Тимошенкова 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал под колеса Hyundai, выехав на проезжую часть. Несовершеннолетний получил травмы.

Через несколько минут нечто подобное произошло на улице Парусной. Там 14-летний велосипедист во время пересечения транспортного проезда не предоставил преимущество автомобилю Toyota и столкнулся с иномаркой. В результате подростком были получены незначительные травмы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости