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В Железногорске полицейский во время обеденного перерыва задержал вора

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Красноярск
16:10 15 Сентября 2022
общество, происшествия, железногорск, в красноярском крае, кража
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Во время обеденного перерыва участковые уполномоченные МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск задержали подозреваемого в краже денег у 73-летней женщины.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть и рассказала, что неизвестный похитил её кошелек с деньгами. Полицейские выяснили, что женщина в магазине забыла в корзине для покупок кошелёк с 3,5 тыс. руб. Дома она обнаружила пропажу, вернулась в магазин и обратилась к продавцам с просьбой помочь. Работники сказали, что о найденном кошельке им ничего неизвестно и начали просматривать записи с камер видеонаблюдения. Момент кражи оказался зафиксирован. На записи видно, что мужчина зашёл в торговую точку после потерпевшей. Он заметил в оставленной корзине для покупок кошелёк и положил к себе в сумку.

Старший участковый уполномоченный полиции Михаил Запакульский и его напарник — стажёр по должности участкового Андрей Красников обсудили план действий и маршрут, по которому может передвигаться воришка. Направляясь на обеденный перерыв, будущий участковый решил проехать по обозначенной наставником территории, он заметил, что по улице идёт мужчина похожий по приметам на подозреваемого. Андрей Красников задержал и доставил его в полицию.

62-летний мужчина пояснил, что похищенные деньги потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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