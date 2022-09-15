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Ребята из Трудового отряда главы города расписали 44 стены Октябрьского района

Главная Общество
Красноярск
21:02 15 Сентября 2022
общество, красноярск, ребята, здание, трудотряд
Фотография © admkrsk.ru
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В Октябрьском районе бойцы Трудового отряда главы города за сезон расписали 44 стены, создали 19 арт-объектов, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Ребята из Трудового отряда главы города расписали 44 стены Октябрьского района

Концепты и эскизы для оформления стен они придумывали сами. Затем согласовывали их с кураторами от организаций-заказчиков, они и предоставляли расходные материалы.

Ребята из Трудового отряда главы города расписали 44 стены Октябрьского района

Помимо этого, бойцы Трудового отряда отделения Октябрьского района за лето собрали 4 985 мешков мусора и ликвидировали 8 326 незаконных рекламных объявлений. Это значительно превышает итоги первого полугодия (1 881 мешок мусора и 1 875 объявлений).

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