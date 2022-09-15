Ребята из Трудового отряда главы города расписали 44 стены Октябрьского района

В Октябрьском районе бойцы Трудового отряда главы города за сезон расписали 44 стены, создали 19 арт-объектов, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Концепты и эскизы для оформления стен они придумывали сами. Затем согласовывали их с кураторами от организаций-заказчиков, они и предоставляли расходные материалы.

Помимо этого, бойцы Трудового отряда отделения Октябрьского района за лето собрали 4 985 мешков мусора и ликвидировали 8 326 незаконных рекламных объявлений. Это значительно превышает итоги первого полугодия (1 881 мешок мусора и 1 875 объявлений).