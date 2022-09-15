В Красноярске на 21,5 млн рублей оштрафовали автомобилистов за парковку на газонах

В Красноярск на протяжении года функционирует система фиксации нарушений при парковке на газоне «Дозор». Данный комплекс автоматически регистрирует факты повреждения газонов транспортными средствами.

За время своей работы в Красноярске системой было вынесено свыше 6,5 тыс постановлений, а сумма наложенных штрафов составила 21,5 млн рублей. В настоящее время взыскать удалось почти 9,5 млн рублей.

По словам руководителя отдела службы городовых Евгений Погонышева, система работает отлично. Регистрация нарушений происходит корректно, а сведения поступают оперативно.

Благодаря системе на ул. Высотной, 2 «г»; ул. Республики, 51; ул. Линейная, 99; ул. Мартынова, 15 и др. перестали парковать машины на газонах.

Фото: © Администрация г. Красноярска