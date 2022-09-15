Житель Ачинска перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей за интимные услуги

Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Ачинский», 27-летний ачинец в интернете нашёл объявление об оказании интим-услуг, созвонился и договорился о встрече с девушкой. Но ему необходимо было перевести 1,5 тыс. руб. за ещё неполученную услугу, что и сделал потерпевший. Затем мужчине вновь позвонили, сказав, что необходимо перевести ещё 9 тыс. руб. (страховка за девушку). Он снова перевёл деньги.

Далее звонившие перестали выходить на связь, а объявление было удалено.

Сотрудники полиции устанавливают лиц причастных к совершению преступлений.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков