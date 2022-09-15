Эксперт назвал преимущества появления метрополитена в Красноярске

Одной из главных тем последнего времени стало строительство метрополитена в Красноярске. Доцент кафедры автомобильных дорог и городских сооружений СФУ, кандидат технических наук, Вадим Серватинский рассказал о преимуществах появления метро для горожан.

По словам эксперта, речь идет о комбинированном проекте наземно-подземного вида рельсового транспорта. Это уже не метро, но еще и не трамвай.

«Это очень хорошее и подходящее для Красноярска решение. Дело в том, что существует множество моментов, которые могут привести к удорожанию проекта», - отметил он.

Во-первых, необходимо уйти от глубокого заложения, так как в дальнейшем при реконструкции или переносе метро стоимость работ будет очень высокой. Таким образом, неглубокое заложение метро позволит гораздо быстрее осуществлять его строительство, намного дешевле обойдется проект для бюджета и проще будет производить ремонтные работы.

Во-вторых, преимуществом станет то, что для данного вида транспорта будет легче обеспечить удобные транспортно-пересадочные площадки. Еще одним преимуществом станет отсутствие заторов.

Одними из главных факторов, осложняющих строительство и удорожание обслуживания метро – преграда в виде Енисея и перепад высот 150 метров. Как заявил Вадим Серватинский, правобережье Красноярска на данный момент вообще не рассматривают в плане появления там метро. Однако 5 мостов можно задействовать для пересечения Енисея и перехода на правый берег.

«Верю, что перспективы у комбинированного красноярского метро большие. На мой взгляд, метро составит хорошую конкуренцию личному, поскольку позволит сэкономить не только затраты на топливо и парковки, но и время», - резюмировал эксперт.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости