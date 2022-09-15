1 204 человека заболели коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Подтверждённых диагнозов на 15 сентября — 1 204.

Напомним, в Красноярский край привезли 72 тысячи назальных насадок для вакцинации от COVID-19. Теперь любым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) можно будет привиться внутримышечно или интраназально.

Стоит отметить, что интраназальное введение вакцины формирует иммунный ответ к заболеванию, в том числе на слизистой оболочке дыхательных путей.

После интраназального введения рекомендовано 2 часа воздерживаться от чихания и высмаркивания, важно исключить курение, приём пищи и жидкости.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский