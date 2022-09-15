В Таежном РУСАЛ строит новую детскую площадку

Многофункциональная детская площадка появится на месте старой и разломанной, рядом с Дворцом культуры в центре поселка. Проектом предусмотрено травмобезопасное покрытие, песочный дворик, игровой комплекс и карусели.

Необходимость реорганизовать место отдыха у ДК назрела давно. Имеющаяся здесь старая детская площадка вид имела плачевный: колченогие скамейки, покосившиеся качели и сомнительной прочности спортивные сооружения. В какой-то момент проводить здесь время стало просто небезопасно.

«РУСАЛ принял решение выделить 3,8 млн рублей и направить эти средства на создание новой многофункциональной детской площадки с резиновым покрытием, которая будет отвечать всем современным нормам безопасности», - рассказал Андрей Картавцев, генеральный директор Богучанского алюминиевого завода.

В настоящее время площадка полностью расчищена, проведен демонтаж старых конструкций, подготовлено основание под укладку травмобезопасного покрытия и установку малых архитектурных форм.

Глава таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров выразил благодарность компании РУСАЛ за большую помощь в благоустройстве и развитии поселка:

«Благодаря благотворительным программам РУСАЛа Таежный преображается. Этим летом у нас открылся замечательный новый парк культуры и отдыха «Мечта», началось строительство лыжной базы, о которой давно мечтали наши жители. А эта новая детская площадка, наверняка, станет одним из любимых мест отдыха маленьких жителей поселка».

Задачу развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и работы поставил несколько лет назад основатель компании Олег Дерипаска.

На сегодняшний день в развитие поселка Таежный Компания вложила более 7 млрд рублей, построив жилые дома, новую участковую больницу, два садика и школу. В июле 2022 по программе «Территория РУСАЛа» в Таежном открыли новый парк культуры и отдыха «Мечта». На очереди – лыжная база, а в более отдаленной перспективе – физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: Администрация Таежнинского сельсовета