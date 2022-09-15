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В Красноярске в мкр. Южный берег открылись филиалы детской и взрослой поликлиник

Главная Общество
Красноярск
19:02 15 Сентября 2022
общество, красноярск, здравоохранение, открытие
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В микрорайоне Южный берег заработали филиалы детской и взрослой поликлиник, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Руководство группы СМ.СИТИ передало для них в безвозмездную аренду помещения (300 кв. м) в доме № 4 на ул. Регатной.

В детском подразделении (КГДБ № 2) размещены три участка численностью 2 889 человек. В микрорайоне вводят в эксплуатацию пять домов, это позволит сформировать четвёртый участок для работы в филиале.

Во взрослом филиале (КМБ № 3) организовано оказание медпомощи прикреплённому населению (около 3 500 человек). Здесь размещены два кабинета врачей. Приём ведут в две смены.

— В филиалах поликлиник будут отрабатываться новые технологии работы с населением. В частности — оценка уровня удовлетворённости в получении медицинских услуг. При входах указаны QR-коды, ведущие на страницы, куда можно зайти и оставить отзыв о работе медучреждений, — отметил министр здравоохранения Борис Немик.

Фото: © kraszdrav.ru

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