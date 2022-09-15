В Театре оперы и балета дали старт 45 театральному сезону

В Театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского прошло мероприятие, на котором подвели итоги уходящего сезона и обсудили перспективы.

На традиционном сборе труппы присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он поздравил всех присутствующих с главным событием уходящего сезона – выступление красноярских артистов в Большом театре страны. Там были представлены оперы «Дон Жуан» Моцарта и «Лакме» Делиба, балет Пуни «Катарина, или Дочь разбойника»

Аркадий Зинов также отметил, что ему хотелось бы, чтобы на сцене театра спектакли не уступали тем, которые показывали в Большом театре.

Отметим, что наступающий сезон станет особенным. Ведь прошло ровно 100 лет со времен создания оперной труппы в Красноярске. В честь этого события пройдет гала-концерт, который 23 сентября откроет 45 театральный сезон .

Уже в ноябре этого года жители города смогут увидеть на сцене премьеру оперы «Бесприданница» Даниила Дмитриева. А в первый месяц следующего года состоится первый показ оперы Петра Чайковского «Опричник» и оперетты Жака Оффенбаха «Синяя борода».

Директор театра Светлана Гузий порадовала новостью о том, что в Красноярске возобновляется фестиваль «Парад звезд в оперном» и балетный форум «Гран-при Сибири». Ранее они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Помимо подведения итогов и обсуждения будущего сезона на мероприятии наградили всех сотрудников театра, а также представили новых артистов.

Фото предоставлены пресс-службой Театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского