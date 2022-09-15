В Железногорске жителям 19 квартир сделали перерасчет платы за отопление на 400 тысяч рублей

В Красноярском крае в Железногорске жильцам 19 квартир был проведен перерасчет платы за отопление на 400 тыс рублей. Началось все с того, что жильцы направили в прокуратуру коллективное обращение и сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Как выяснилось, несмотря на требования закона, ресурсоснабжающая организация при расчете корректировки платы за отопление в 2019-2021 гг. в платежных документах не учитывала площадь нежилых помещений организаций, включая обязанных самостоятельно нести указанные расходы.

Руководителю организации было внесено представление. В результате жильцам 19 квартир многоэтажных жилых домов сделали перерасчет за коммунальные услуги за три года на 400 тыс рублей.

Фото: © Никита Алексеев