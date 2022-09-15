15 сентября
Красноярск
погода +13 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

Главная Общество
Красноярск
14:10 15 Сентября 2022
компания, экология, фестиваль, участие, в красноярске
версия для печати Ico_print

 «Красноярская рециклинговая компания» впервые приняла участие во всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Фестиваль проходит в Красноярске с 2016 года. Программа выстроена так, чтобы гости могли познакомиться с теоретическими аспектами энергосбережения, оценить технологии и оборудование, получить консультации специалистов. А главная цель –  воспитание культуры экологичного мышления, разумного и ответственного отношения к окружающему миру. 

«Очень надеюсь, что участие в таком ярком событии запомнится ребятишкам на всю жизнь. И они часто будут вспоминать этот солнечный день, этот праздник: кто-то – как делал брелки, кто-то – как искал специальным прибором кабельную линию. Важно, чтобы понятие энергосбережения вошло в их жизнь с детства. И конечно, взрослым здесь тоже интересно, ведь учиться никогда не поздно. А практическое участие, навык реального применения каких-то теоретических знаний надолго запоминаются и мотивируют к осознанным действиям», – отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр АНАНЬЕВ.

Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

На локации «Красноярской рециклинговой компании» маленькие и большие гости фестиваля с удовольствием разрисовывали мусорные баки – на зелёных бортах вырастали яркие цветы, улыбалось солнышко, расцветала радуга. «А давайте оставим их такими? Пусть в городе стоят весёлые баки с летними картинками!» – предложил один из гостей фестиваля.

В шатре, где КРК проводила детский конкурс на умение правильно сортировать мусор, было весело и шумно. К малышам и школьникам с удовольствием и азартом присоединялись взрослые. Рядом выстроилась очередь из желающих узнать, как устроен современный мусоровоз. Стоит отметить, что спецмашина – неизменный участник и главный герой всех экологических мероприятий с участием левобережного оператора, и желающих посидеть в кабине, сделать фото на память всегда много.

Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

«Это важный экологический фестиваль, который призывает людей бережно относиться к окружающему миру, – сказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Мы участвуем в нём впервые, но считаю, что здесь наша компания на своём месте. Ведь мы не только вывозим мусор, но и развиваем раздельный сбор отходов, способствуем тому, чтобы дети с раннего возраста знали, как нужно с ними обращаться, и всегда помнили, что у мусора есть своё место – в баке, а не на тротуарах, в оврагах и речках. Если с ранних лет они будут относиться к природе и её ресурсам бережно, мы можем быть спокойны за будущее города, края, мира. И поэтому наша компания поддерживает и будет поддерживать все экологические акции, квесты и марафоны, помогать волонтёрам с вывозом мусора и активно участвовать в таких событиях. Вместе ярче, вместе веселее и пользы от таких общих дел гораздо больше!»

Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

Фото:  «Красноярская рециклинговая компания»
По материалам  «Красноярской рециклинговой компании»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На месте свалки в Железнодорожном районе появился новый сквер

На месте свалки в Железнодорожном районе появился новый сквер

15 Сентября 2022 г.
Раньше на этой территории ночевали бомжи
Новости Красноярска: В Театре оперы и балета дали старт 45 театральному сезону

В Театре оперы и балета дали старт 45 театральному сезону

15 Сентября 2022 г.
Рассказываем, чего ждать любителям оперы и балета в новом сезоне
Новости Красноярска: В Таежном РУСАЛ строит новую детскую площадку

В Таежном РУСАЛ строит новую детскую площадку

15 Сентября 2022 г.
Многофункциональная детская площадка появится на месте старой
Новости Красноярска: 37 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WHERETOEAT

37 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WHERETOEAT

15 Сентября 2022 г.
В шорт-лист пройдут 50 сибирских заведений из 174
Новости Красноярска: В Красноярском крае аренда квартир подорожала на 13 %

В Красноярском крае аренда квартир подорожала на 13 %

15 Сентября 2022 г.
Также тарифы на жилищные и коммунальные услуги увеличились в среднем на 6,5 %
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

15 Сентября 2022 г.
Встреч с человеком он старается избегать
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru