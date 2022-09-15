Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

«Красноярская рециклинговая компания» впервые приняла участие во всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Фестиваль проходит в Красноярске с 2016 года. Программа выстроена так, чтобы гости могли познакомиться с теоретическими аспектами энергосбережения, оценить технологии и оборудование, получить консультации специалистов. А главная цель – воспитание культуры экологичного мышления, разумного и ответственного отношения к окружающему миру.

«Очень надеюсь, что участие в таком ярком событии запомнится ребятишкам на всю жизнь. И они часто будут вспоминать этот солнечный день, этот праздник: кто-то – как делал брелки, кто-то – как искал специальным прибором кабельную линию. Важно, чтобы понятие энергосбережения вошло в их жизнь с детства. И конечно, взрослым здесь тоже интересно, ведь учиться никогда не поздно. А практическое участие, навык реального применения каких-то теоретических знаний надолго запоминаются и мотивируют к осознанным действиям», – отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр АНАНЬЕВ.

На локации «Красноярской рециклинговой компании» маленькие и большие гости фестиваля с удовольствием разрисовывали мусорные баки – на зелёных бортах вырастали яркие цветы, улыбалось солнышко, расцветала радуга. «А давайте оставим их такими? Пусть в городе стоят весёлые баки с летними картинками!» – предложил один из гостей фестиваля.

В шатре, где КРК проводила детский конкурс на умение правильно сортировать мусор, было весело и шумно. К малышам и школьникам с удовольствием и азартом присоединялись взрослые. Рядом выстроилась очередь из желающих узнать, как устроен современный мусоровоз. Стоит отметить, что спецмашина – неизменный участник и главный герой всех экологических мероприятий с участием левобережного оператора, и желающих посидеть в кабине, сделать фото на память всегда много.

«Это важный экологический фестиваль, который призывает людей бережно относиться к окружающему миру, – сказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Мы участвуем в нём впервые, но считаю, что здесь наша компания на своём месте. Ведь мы не только вывозим мусор, но и развиваем раздельный сбор отходов, способствуем тому, чтобы дети с раннего возраста знали, как нужно с ними обращаться, и всегда помнили, что у мусора есть своё место – в баке, а не на тротуарах, в оврагах и речках. Если с ранних лет они будут относиться к природе и её ресурсам бережно, мы можем быть спокойны за будущее города, края, мира. И поэтому наша компания поддерживает и будет поддерживать все экологические акции, квесты и марафоны, помогать волонтёрам с вывозом мусора и активно участвовать в таких событиях. Вместе ярче, вместе веселее и пользы от таких общих дел гораздо больше!»

Фото: «Красноярская рециклинговая компания»

По материалам «Красноярской рециклинговой компании»