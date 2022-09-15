Красноярские приставы помогли ветерану Великой Отечественной войны вернуть 100 тысяч рублей

В Красноярске благодаря судебным приставам 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны смогла получить 100 тыс рублей.

По официальным данным, 44-летний житель Красноярска обманул пожилую женщину и завладел ее деньгами. Большую часть средств мужчина вернул ветерану, но не 100 тыс рублей. В результате пенсионерка обратилась в суд, который встал на ее сторону.

Как удалось выяснить судебным приставам, у красноярца в собственности находится грузовик Isuzu, который от скрывал. Транспортное средство объявили в исполнительный розыск. В рамках совместной работы с ГИБДД удалось найти грузовик и наложить на него арест.

В итоге красноярец погасил долг и выплатил компенсацию морального вреда только после того, как ему сообщили, что грузовик будет продан, если он самостоятельно не погасит задолженность.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости