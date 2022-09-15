15 сентября
Красноярск
погода +15 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские приставы помогли ветерану Великой Отечественной войны вернуть 100 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
17:30 15 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, красноярка, пенсионеры, ветераны, долг, деньги
версия для печати Ico_print

В Красноярске благодаря судебным приставам 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны смогла получить 100 тыс рублей.

По официальным данным, 44-летний житель Красноярска обманул пожилую женщину и завладел ее деньгами. Большую часть средств мужчина вернул ветерану, но не 100 тыс рублей. В результате пенсионерка обратилась в суд, который встал на ее сторону.   

Как удалось выяснить судебным приставам, у красноярца в собственности находится грузовик Isuzu, который от скрывал. Транспортное средство объявили в исполнительный розыск. В рамках совместной работы с ГИБДД удалось найти грузовик и наложить на него арест.

В итоге красноярец погасил долг и выплатил компенсацию морального вреда только после того, как ему сообщили, что грузовик будет продан, если он самостоятельно не погасит задолженность.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Лесосибирске и Ачинске заработали новые асфальтовые заводы

В Лесосибирске и Ачинске заработали новые асфальтовые заводы

15 Сентября 2022 г.
С 2023 года дорожные предприятия переходят на новые ГОСТы в производстве асфальта
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

15 Сентября 2022 г.
В 2023 году преображение набережной продолжится уже в Железнодорожном районе
Новости Красноярска: Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

15 Сентября 2022 г.
16 сентября КрасЖД запускает первый мультимодальный маршрут
Новости Красноярска: Тарифы на жилищные и коммунальные услуги по Красноярскому краю увеличились на 6,5 %

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги по Красноярскому краю увеличились на 6,5 %

15 Сентября 2022 г.
Более всего повысилась плата за ТКО
Новости Красноярска: Приставы взыскали с должников Красноярскэнергосбыта более 10 млн рублей

Приставы взыскали с должников Красноярскэнергосбыта более 10 млн рублей

15 Сентября 2022 г.
Стоимость арестованного имущества неплательщиков — 3 млн руб.
Новости Красноярска: Жительница Красноярска из мести обвинила сожителя в преступлении

Жительница Красноярска из мести обвинила сожителя в преступлении

15 Сентября 2022 г.
Ей грозит до 3 лет лишения свободы
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Новости Красноярска: В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

14 Сентября 2022 г.
Также они подозреваются в вымогательстве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru