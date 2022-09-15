В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

В Красноярске завершили благоустройство набережной Кача в Центральном районе​, в этом году работы велись на участке от ул. Перенсона до Стрелки, рассказали в администрации города.

Там на газоне появились новые клумбы-корзины. Рядом с пешеходным мостом в створе ул. Парижской Коммуны появилась деревянная лестница на металлическом основании. В тёмное время суток она подсвечивается светодиодной лентой. Также там обустроили новые дорожки с гладкими спусками и подъёмами.

Теперь по набережной Качи можно проехать от Юдинского сквера и пер. Речной до Стрелки и острова Татышев. Также в районе детского городка обновили лестницы. Рядом с каждой лестницей сделана отдельная ровная дорожка с нормативным уклоном. В этой части обустроили новый пандус на металлической основе с деревянным покрытием и подсветкой, который связывает с набережной ул. Конституции СССР. ​​

Подсвечивается ночью и кованая беседка, рядом обустроена площадка с брусчатым покрытием, где установили дополнительные скамейки.

Установлены вдоль всей набережной скамьи и урны. На участке нижнего яруса набережной места для отдыха подсвечены новыми парковыми светильниками.

Отметим, что в 2023 году преображение набережной продолжится уже в Железнодорожном районе. Наполнение набережной уже обсудили с жителями. Сейчас на основе их пожеланий проектировщики разрабатывают форэскизы.