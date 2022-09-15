15 сентября
Красноярск
погода +15 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

Главная Общество
Красноярск
17:46 15 Сентября 2022
общество, красноярск, благоустройство, план
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершили благоустройство набережной Кача в Центральном районе​, в этом году работы велись на участке от ул. Перенсона до Стрелки, рассказали в администрации города.

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

Там на газоне появились новые клумбы-корзины. Рядом с пешеходным мостом в створе ул. Парижской Коммуны появилась деревянная лестница на металлическом основании. В тёмное время суток она подсвечивается светодиодной лентой. Также там обустроили новые дорожки с гладкими спусками и подъёмами.

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

Теперь по набережной Качи можно проехать от Юдинского сквера и пер. Речной до Стрелки и острова Татышев. Также в районе детского городка обновили лестницы. Рядом с каждой лестницей сделана отдельная ровная дорожка с нормативным уклоном. В этой части обустроили новый пандус на металлической основе с деревянным покрытием и подсветкой, который связывает с набережной ул. Конституции СССР. ​​

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

Подсвечивается ночью и кованая беседка, рядом обустроена площадка с брусчатым покрытием, где установили дополнительные скамейки.

В Красноярске благоустроили набережную имени Петра Пимашкова

Установлены вдоль всей набережной скамьи и урны. На участке нижнего яруса набережной места для отдыха подсвечены новыми парковыми светильниками.

Отметим, что в 2023 году преображение набережной продолжится уже в Железнодорожном районе. Наполнение набережной уже обсудили с жителями. Сейчас на основе их пожеланий проектировщики разрабатывают форэскизы.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Лесосибирске и Ачинске заработали новые асфальтовые заводы

В Лесосибирске и Ачинске заработали новые асфальтовые заводы

15 Сентября 2022 г.
С 2023 года дорожные предприятия переходят на новые ГОСТы в производстве асфальта
Новости Красноярска: Красноярские приставы помогли ветерану Великой Отечественной войны вернуть 100 тысяч рублей

Красноярские приставы помогли ветерану Великой Отечественной войны вернуть 100 тысяч рублей

15 Сентября 2022 г.
Задолжал пенсионерки 44-летний красноярец
Новости Красноярска: Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

15 Сентября 2022 г.
16 сентября КрасЖД запускает первый мультимодальный маршрут
Новости Красноярска: Тарифы на жилищные и коммунальные услуги по Красноярскому краю увеличились на 6,5 %

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги по Красноярскому краю увеличились на 6,5 %

15 Сентября 2022 г.
Более всего повысилась плата за ТКО
Новости Красноярска: Приставы взыскали с должников Красноярскэнергосбыта более 10 млн рублей

Приставы взыскали с должников Красноярскэнергосбыта более 10 млн рублей

15 Сентября 2022 г.
Стоимость арестованного имущества неплательщиков — 3 млн руб.
Новости Красноярска: Жительница Красноярска из мести обвинила сожителя в преступлении

Жительница Красноярска из мести обвинила сожителя в преступлении

15 Сентября 2022 г.
Ей грозит до 3 лет лишения свободы
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru