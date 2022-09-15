Жительница Красноярска из мести обвинила сожителя в преступлении

Красноярка обвинила сожителя в грабеже из-за мести.

В полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о грабеже. Она рассказала, что её сожитель, угрожая физической силой, украл её телефон. Сотрудники правоохранительных органов предупредили её об уголовной ответственности за дачу ложных сведений. Во время проверки указанные факты не подтвердились. Выяснилось, что накануне у пары произошёл словесный конфликт, чтобы проучить обидчика, красноярка обратилась в полицию с фейковым сообщением о преступлении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», максимальное наказание по статье — до 3 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены суд, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко