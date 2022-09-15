В Красноярске на Тимошенкова водитель без прав сбил 9-летнюю школьницу и скрылся

В Красноярске 19-летний водитель ВАЗ-2109, не имея водительских прав, сбил школьницу и уехал с места ДТП. По официальным данным, все произошло в дневное время, 12 сентября, на улице Алеши Тимошенкова. 9-летняя девочка шла из школы домой по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент ее сбил водитель отечественного автомобиля.

Сбив школьницу, молодой красноярец решил не останавливаться и скрылся с места ДТП. Девочку, в свою очередь, доставили в больницу с незначительными травмами.

Впоследствии водитель признался полицейским в том, что испугался ответственности, поэтому сбежал с места инцидента. Автоинспекторы выяснили, что у автомобилиста отсутствуют водительские права, а машина не зарегистрирована в ГИБДД.

В отношении красноярца завели несколько административных материалов. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток, а также штраф на общую сумму до 23 тыс рублей.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости