Руководитель департамента горхозяйства Красноярска Алексей Фоминых уходит в отставку

В четверг, 15 сентября, стало известно о том, что руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых принял решение об уходе со своего поста. Фоминых уже написал заявление об отставке.

Как пишут Gornovosti со ссылкой на администрацию Красноярска, Алексей Фоминых принял решение покинуть свою должность по своему желанию.

Последним днем работы на посту руководителя департамента горхозяйства станет 16 сентября. Напомним, что Фоминых возглавил департамент два года назад. Также он был заместителем главы города.

Фото: © Администрация г. Красноярска