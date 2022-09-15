20 сентября в Красноярске состоится выставка франшиз Franch Region

Бизнес по франшизе – серьёзный шаг не только для франчайзи, но и для франчайзера. Вместе с готовой и полностью действующей бизнес-моделью, франчайзер делится с приобретателем франшизы своим брендом и деловой репутацией. Потому поиск и выбор потенциальных партнеров, готовых строить свое дело под крылом и при активной поддержке большой и успешной компании, для компании-франчайзера – не менее, а может даже и более важное и ответственное дело, чем для самого франчайзи.

— Франшиза подразумевает довольно жесткое соблюдение правил и договоренностей. Взамен франчайзи получает возможность работать под именем известного бренда, помощь франчайзера и часто дополнительную рекламу. В сделке по продаже франшизы выигрывают обе стороны. И для франчайзера речь не только и даже не столько о получении паушального платежа, или роялти, сколько о возможности еще больше повысить свою узнаваемость и расширить географию присутствия, — уверена Кира Гофштадт, основатель и руководитель компании «Franch Region».

«Franch Region» — единственный организатор региональных выставок по франчайзингу в России и один из ведущих организаторов подобных мероприятий в странах СНГ.

— Наша выставка, это уникальное место встречи заинтересованных друг в друге сторон: компаний, которые хотят повысить свою узнаваемость, получить больше партнеров, заявить о своей франшизе. Причем с нашей помощью это можно сделать именно в тех регионах, где компания особенно заинтересована в своем продвижении. Вторая сторона диалога — потенциальные покупатели франшиз. Для них выставка удобна и интересна как возможность выбора и открытого диалога с представителями заинтересовавших их компаний-франчайзеров, так и тем, что здесь можно получить новые знания от спикеров «Академии франчайзинга» и ответы экспертов на самые актуальные вопросы, - отмечает Кира Гофштадт.

Ближайшая выставка франшиз состоится 20 сентября в Красноярске (отель «Hilton Gardenn Inn»).

Участниками выставки-конференции франшиз Красноярск 2022 станут более 15 компаний, желающие расширить свой бизнес по франшизе.

Время зарегистрироваться для участия ещё есть. Сделать это можно на сайте «Franch Region».

Фото: © Татьяна Машкина