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На месте свалки в Железнодорожном районе появился новый сквер

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Красноярск
15:12 15 Сентября 2022
благоустройство, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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За благоустроенный сквер площадью более 2 тыс. кв. м на Робеспьера, 19 в 2021 году проголосовали почти 11 тысяч жителей Железнодорожного района. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

— Здесь и стихийная свалка была, и парковка, и бомжи ночевали – боялись детей отпускать. А теперь – уютный сквер, детская и спортивная площадки, – рассказала Валентина Полехина, председатель совета дома № 118 по ул. Бограда.

Напомним, в Кировском районе перед зданием железнодорожной станции «Злобино» благоустроили сквер.

Теперь в обновлённом общественном пространстве обустроена центральная аллея из брусчатки, отремонтированы тротуары вдоль многоквартирных домов и сделаны дорожки из асфальтобетона. Кроме того, с помощью дренажной отсыпки из щебня обеспечен водоотвод.

Также проведена санитарная обрезка зелёных насаждений и высадка новых деревьев. В центральной зоне и на привокзальной площади высадили кустарники и растения, восстановили газон.

В сквере смонтировали новое освещение: вдоль пешеходных дорожек установили парковые светильники, а над центральной зоной появились светильники на тросовом креплении. Установили и книжный шкаф для буккроссинга. В местах ожидания на площади перед вокзалом и в центральной части сквера поставили урны и скамейки.

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