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С октября на Молокова будут перекрывать движение из-за строительства станции метро

Главная Общество
Красноярск
12:17 15 Сентября 2022
метро, улица, в красноярске, строительство, движение, авто
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Масштабные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярска грядут в связи со стартом строительства метрополитена.

Так, к примеру, для возведения станции «Улица Шахтёров» будут перекрывать движение по проезжей части улицы Молокова от ул. Шахтёров до ул. Батурина.

Транспорт планируют запустить по дорогам-дублерам. Строительные работы на Молокова планируют начать уже в октябре текущего года.

Добавим, что в ближайшее время будет представлена актуализированная схема движения общественного транспорта на левом берегу Красноярска на период строительства метрополитена.

Фото: © Никита Алексеев

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