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В Норильске при поддержке «Норникеля» пройдет фестиваль «Золотая маска»

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Красноярск
11:47 15 Сентября 2022
норильск, фестиваль, спектакли, театр
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В Норильске 17 сентября стартует показ спектаклей, отмеченных Российской национальной театральной премией «Золотая маска». Для северного города это уже четвертый фестиваль. В этот раз на сцене Заполярного театра драмы представят два столичных спектакля: «Старый дом» Центра драматургии и режиссуры и «Обещание на рассвете» Московского драматического театра им. Пушкина. Также в программе спектакль «Ревизор»  Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота» и постановка «Мальчики» молодежного театра «Глобус» из Новосибирска.

«Норильского зрителя отличает насмотренность, внутренняя культура, сюда мы можем возить всё!» – сказал на пресс-конференции, открывающей фестиваль, президент премии «Золотая маска» Игорь Костолевский.

Он отметил, что «Золотая маска» традиционно уделяет гастрольной деятельности особое внимание и с 2000 года организует программу «Лучшие спектакли в городах России». В Норильске фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и Министерства культуры Красноярского края. В числе партнеров программы – Благотворительный фонд Михаила Прохорова, Сбер и компания «Норникель».

«В Норильске это четвертый сезон регионального проекта фестиваля, так что Красноярск в этом смысле норильчане обогнали – там фестиваль «Золотая маска» проходил дважды. Мы очень рады, что благодаря партнерам фестиваля у жителей северного города есть возможность увидеть лучшие спектакли страны», – прокомментировала первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд.

«Задолго до начала сезона все билеты на спектакли «Золотой маски» раскуплены, значит, подобные культурные события вызывают большой интерес у норильчан. Компания «Норникель» очень заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничество в сфере культуры и искусства, формировать и развивать культурный код в местах своего присутствия», – отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Завершится «Золотая маска» в Норильске 2 октября. Помимо спектаклей, в программе фестиваля образовательная программа для студентов Норильского колледжа искусств. Для ребят проведут мастер-классы артисты Владимир Панков и Андрей Заводюк. Всего в этом году фестиваль «Золотая маска» охватит  12 городов России. В Красноярском крае это также Лесосибирск и Красноярск.  

Фото: «Норникель»
По материалам «Норникеля»

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