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В Лесосибирске и Ачинске заработали новые асфальтовые заводы

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Красноярск
18:02 15 Сентября 2022
предприятие, в красноярском крае, красноярск, общество
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В Лесосибирске завод обеспечит бесперебойную поставку высококачественной асфальтобетонной смеси на объекты, где идёт работа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

— Высокая производительность завода (120 тонн в час) позволит выпускать современные высокотехнологичные смеси. Это повышает конкурентоспособность предприятия и оказывает положительное влияние на развитие дорожной отрасли края. Более качественные материалы будут способствовать к увеличению межремонтных сроков. Это положительно скажется на себестоимости строительства, ремонте и содержании дорог, — сказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

С 2023 года все предприятия дорожной отрасли переходят на новые ГОСТы в производстве асфальтобетонов, изменятся требования к смесям и технологиям. Лесосибирский завод будет отвечать новым стандартам. Сегодня предприятие обслуживает 3 500 км дорог и зимников общего пользования. Дорожники внесли свой вклад и в строительство Высокогорского моста. Кроме того, они намерены совершенствовать дорожную сеть правобережья.

АО «Ачинское ДРСУ» летом тоже запустило новый асфальтобетонный завод мощностью до 160 тонн в час. Процессы на предприятии компьютеризированы. Установка выпускает смесь, соответствующую современным требованиям, в том числе экологическим. Предприятие обслуживает почти 2 000 км дорог Ачинского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Большеулуйского, Тюхтетского, Назаровского и Емельяновского районов. А также около 300 км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

Асфальт без ухудшения характеристик можно применять в радиусе 200 километров, в частности, в этом сезоне использовался на ремонтах автодорог Тюхтет – Чиндат, Красная Поляна – Лесные Поляны – Малая Сосновка, Ачинск – Бириллюсы.

Фото: © пресс-служба КрУДора

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