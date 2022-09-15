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900 дополнительных парковочных мест появятся в центре Красноярска

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Красноярск
11:56 15 Сентября 2022
движение, метро, строительство, в красноярске, транспорт
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В Красноярске в связи с началом возведения метрополитена уровень загрузки улично-дорожной сети в центральной части города заметно увеличится. 

По официальной информации, в целях снижения заторов и увеличения средней скорости транспортных потоков было принято решение об исключении парковки автомобилей на пр. Мира и нескольких прилегающих улицах.

  • Часть парковочных мест планируют компенсировать за счет создания 900 дополнительных мест для автопарковки. 
  • На многоуровневой парковке в районе ТК «Квант» – 447 мест;
  • На Маркса от Робеспьера до дома Карла Маркса 126 – 45 мест;
  • На чётной стороне Лeнина от Робеспьера в сторону Профсоюзов – 20 мест;
  • На Маркса от Горького до транспортного проезда у здания РЖД (Маркса 116) – 40 мест;
  • На Робеспьера вдоль здания Республики 51 ст.1 – 30 мест;
  • На Маркса от транспортного проезда у краевой библиотеки до Дзержинского – 42 места;
  • На Маркса от Декабристов до Горького – 18 мест;
  • На четной стороне Бограда от Робеспьера до дома Бограда 128 – 35 мест;
  • На территории парковки Центрального парка с заездом с улицы Бограда – 89 мест.

Фото: © Никита Алексеев 

 

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