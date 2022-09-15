15 сентября
Красноярск
погода +13 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

Главная Общество
Красноярск
13:20 15 Сентября 2022
парк, звери, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

В нацпарке поделились редкими кадрами барсука.

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

Барсук ведёт скрытный ночной образ жизни. Встреч с человеком он старается избегать.

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

На территории национального парка живёт барсук европейский.

В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

— Этот зверь имеет свой достаточно устойчивый имидж и характеризуется как домовитый добрый увалень с полосатой мордочкой. Блюдёт порядок в своем хозяйстве и старается регулярно наращивать его мощь. Такой, своего рода, помещик, — пишут в группе «Красноярских Столбов» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: © vk.com/npkrasstolby

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На месте свалки в Железнодорожном районе появился новый сквер

На месте свалки в Железнодорожном районе появился новый сквер

15 Сентября 2022 г.
Раньше на этой территории ночевали бомжи
Новости Красноярска: В Театре оперы и балета дали старт 45 театральному сезону

В Театре оперы и балета дали старт 45 театральному сезону

15 Сентября 2022 г.
Рассказываем, чего ждать любителям оперы и балета в новом сезоне
Новости Красноярска: В Таежном РУСАЛ строит новую детскую площадку

В Таежном РУСАЛ строит новую детскую площадку

15 Сентября 2022 г.
Многофункциональная детская площадка появится на месте старой
Новости Красноярска: 37 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WHERETOEAT

37 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WHERETOEAT

15 Сентября 2022 г.
В шорт-лист пройдут 50 сибирских заведений из 174
Новости Красноярска: Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

Красноярская рециклинговая компания присоединилась к фестивалю «Вместе ярче»

15 Сентября 2022 г.
Фестиваль проходит в Красноярске с 2016 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае аренда квартир подорожала на 13 %

В Красноярском крае аренда квартир подорожала на 13 %

15 Сентября 2022 г.
Также тарифы на жилищные и коммунальные услуги увеличились в среднем на 6,5 %
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru