В нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлели редкие кадры барсука

В нацпарке поделились редкими кадрами барсука.

Барсук ведёт скрытный ночной образ жизни. Встреч с человеком он старается избегать.

На территории национального парка живёт барсук европейский.

— Этот зверь имеет свой достаточно устойчивый имидж и характеризуется как домовитый добрый увалень с полосатой мордочкой. Блюдёт порядок в своем хозяйстве и старается регулярно наращивать его мощь. Такой, своего рода, помещик, — пишут в группе «Красноярских Столбов» социальной сети «ВКонтакте».