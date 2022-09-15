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В Красноярском крае подорожали кальмары и маргарин, но подешевела капуста

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Красноярск
11:17 15 Сентября 2022
общество, красноярск, цены, в красноярском крае, овощи
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В 2022 году цены в Красноярском крае выросли на 14,4%. Такие данные приводит Красноярскстат на август текущего года. Так, по информации ведомства, с января цены выросли на 10%, а по сравнению с июлем снизились на 0,8%. Специалисты изучили 457 видов товаров и услуг, и пришли к выводу, что по 47 позициям цены снизились по отношению к августу прошлого года. По 238 позициям произошло повышение, а по 262 - остались в рамках инфляционного роста.

Среди продуктов ощутимо подорожали кальмары и маргарин, их цена выросла почти вполовину - на 49,7% и 44,8%, соответственно. На 44,3% увеличилась стоимость кофе и на 41,1% - сахара-песка.

В списке непродовольственных товаров лидером стал аспирин, стоимость которого выросла вдвое, спички (+ 50,6%) дезодорант и хозяйственное мыло (50%). Значительно подросла и цена шприцов (+ 49,5%). От 43 до 48% выросли цены и на крем для рук, туалетное мыло, школьные тетради и йод. 

Придется подкопопить деньги и тем, кто намеревался отправиться курорты Средиземноморья и Кавказа - путевки подорожали на 52% , или изменить маршрут - дешевле стали поездки в Египет, Беларусь и некоторые страны Средней и Юго-Восточной Азии.

Дешевле стали белокочанная капуста с огурцами, металлочерепица (на 26,1%) и газовое моторное топливо — на 31,2 %.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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