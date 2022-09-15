В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

В Красноярске в связи с началом строительства метрополитена грядут масштабные изменения в дорожной инфраструктуре города.

Так, например, улицу Карла Маркса планируют перекрыть сразу на четырех участках. Ввести ограничения должны в середине ноября, когда строители метро будут готовы приступить к строительным работам.

От Карла Маркса №126 до перекрестка с улицы Декабристов. Автомобильное движение на участке от улицы Робеспьера до Карла Маркса, 126 будет двусторонним.

От транспортного проезда рядом со зданием РЖД (Карла Маркса, 116) до проезда возле краевой библиотеки (Карла Маркса, 114).

Движение на участке от улицы Декабристов до транспортного проезда у здания РЖД станет двусторонним.

Движение от проезда у краевой библиотеки до улицы Диктатуры Пролетариата сделают двусторонним.

От улицы им. Диктатуры Пролетариата до улицу Кирова.

От улицы Вейнбаума до дома Карла Маркса, 58 «а».

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости