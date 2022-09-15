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В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

Главная Общество
Красноярск
11:33 15 Сентября 2022
в красноярске, движение, строительство, метро
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В Красноярске в связи с началом строительства метрополитена грядут масштабные изменения в дорожной инфраструктуре города.

Так, например, улицу Карла Маркса планируют перекрыть сразу на четырех участках. Ввести ограничения должны в середине ноября, когда строители метро будут готовы приступить к строительным работам.

  • От Карла Маркса №126 до перекрестка с улицы Декабристов. Автомобильное движение на участке от улицы Робеспьера до Карла Маркса, 126 будет двусторонним.
  • От транспортного проезда рядом со зданием РЖД (Карла Маркса, 116) до проезда возле краевой библиотеки (Карла Маркса, 114).
  • Движение на участке от улицы Декабристов до транспортного проезда у здания РЖД станет двусторонним.
  • Движение от проезда у краевой библиотеки до улицы Диктатуры Пролетариата сделают двусторонним.
  • От улицы им. Диктатуры Пролетариата до улицу Кирова.
  • От улицы Вейнбаума до дома Карла Маркса, 58 «а».

 

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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