В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

В Красноярске в связи с началом строительства метрополитена грядут масштабные изменения в дорожной инфраструктуре города.
Так, например, улицу Карла Маркса планируют перекрыть сразу на четырех участках. Ввести ограничения должны в середине ноября, когда строители метро будут готовы приступить к строительным работам.
- От Карла Маркса №126 до перекрестка с улицы Декабристов. Автомобильное движение на участке от улицы Робеспьера до Карла Маркса, 126 будет двусторонним.
- От транспортного проезда рядом со зданием РЖД (Карла Маркса, 116) до проезда возле краевой библиотеки (Карла Маркса, 114).
- Движение на участке от улицы Декабристов до транспортного проезда у здания РЖД станет двусторонним.
- Движение от проезда у краевой библиотеки до улицы Диктатуры Пролетариата сделают двусторонним.
- От улицы им. Диктатуры Пролетариата до улицу Кирова.
- От улицы Вейнбаума до дома Карла Маркса, 58 «а».
Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости