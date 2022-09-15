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Сыры, варенная сгущенка и биокефир из Красноярского края получили призы на международном конкурсе

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Красноярск
12:13 15 Сентября 2022
общество, награда, производство, в красноярском крае
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Сразу несколько продуктов ужурского предприятия "Искра" получили награды на конкурсе качества молочной продукции «Молочный успех – 2022» , который прошел в Сочи в рамках международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока. В этом году участие в конкурсе приняли 33 предприятия из 22 регионов России. Кроме этого, на победу в "Молочном успехе" претендовали и семь компаний из Беларуси. Всего комиссия оценила 216 образцов молочной продукции.

Биокефир и варенная сгущенка из Красноярского края были отмечены золотыми медалями.  Полутвердые сыры «Мрамор Ужурский», «Маасдам Ужурский» получили звание лауреата.

Напомним, что ужурская «Искра» входит в топ-100 крупнейших и эффективных сельхозпредприятий страны, где налажен полный производственный цикл. Здесь выращивают сельхозкультуры для нужд животноводства и изготавливают из собственного сырья молочную, мясную и хлебобулочную продукцию. Реализуют готовый товар в фирменных магазинах и торговых точках края. Предприятие постоянно участвует и побеждает в дегустационных смотрах разных уровней, в их числе и конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».

Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что у предприятия большие планы по развитию.

- "Искра" обеспечивает рабочими местами более 1 300 человек,  совершенствует технологии сельхозпроизводства, - говорит министр. - Здесь обновляют машинно-тракторный парк, модернизируют действующие и открывает новые мощности. Уже к концу 2022 года «планируется ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов. Это позволит увеличить производство молока.

Фото:©сайт правительства Красноярского края

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