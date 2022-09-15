В Красноярске сотрудницу налоговой службы и бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

Сотрудницу инспекции Федеральной налоговой службы и её сообщника — бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» обвиняют в получении взятки в 2 млн руб. и злоупотреблении должностных полномочий. Об этом пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С 6 апреля 2016 года по 16 августа 2018 года обвиняемые получили от директора двух коммерческих организаций через посредника взятку более 2 млн руб., которая предназначалась за не проведение проверок в отношении коммерческих организаций и не пресечение их незаконной банковской деятельности. Полицейский предоставлял директору сведения, известные ему в связи со служебной деятельностью. Сотрудница налоговой инспекции оказывала взяткодателю консультации и содействие в решении вопросов о возмещении НДС. Также она из корыстной заинтересованности в виде получения взятки, осведомлённая о невозможности возмещения НДС в отношении одной из коммерческих организаций, незаконно возместила НДС организации на сумму около 750 тыс. руб.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 285 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников