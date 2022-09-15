В Ачинске мужчина голышом гулял возле школы

Фотографии обнаженного мужчины, который около 10.00 часов утра прогуливался возле школы № 15 города Ачинска, опубликовали в местном паблике в социальной сети "ВКонтакте" еще в во вторник, 13 сентября.

На фото видно, что абсолютно голый мужчина шагает по улице, в руках у него пакеты и одежда. Комментаторы в сообществе «Ачинск, общественное движение», где были опубликованы снимки, с иронией предположили, что мужчина "выплатил ипотеку", "болен" или "впитывает последние лучи солнца". Конечно, большинство комментариев были осуждающими, люди выразили обеспокоиенность таким поведением мужчины, тем более, что рядом с местом его прогулки находится образовательное учреждение.

Но в полицию по этому поводу никто не обращался. Тем не менее, сотрудниками МО МВД России «Ачинский» данный факт зарегистрирован в установленном порядке.

"Будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины", - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Фото: «Ачинск, общественное движение»/ВКонтакте