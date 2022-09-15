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В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

Главная Общество
Красноярск
10:11 15 Сентября 2022
благоустройство, город, предприятие, поддержка
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В Советском районе продолжается благоустройство дворов за счёт благотворительных инвестиций РУСАЛа. Благодаря компании в этом году благоустроят несколько территорий: пр. Металлургов, 36, пр. Металлургов 3-5, ул. 9 Мая, 10 и ул. 40 Победы, 12. В начале 2022 года Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Советского района заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого компания  выделила 15 млн рублей на ремонт четырех дворов в Советском районе.

Во дворе на Металлургов, 36 подрядная организация уже завершает ремонтные работы. Как говорят жители, обновления пришлось ждать долгие годы. Говорят, долго не могли добиться даже элементарного мелкого ремонта, не говоря уже про комплексное благоустройство. В этом году отремонтировать двор по адресу пр. Металлургов, 36 удалось совместными усилиями жителей, администрации и компании РУСАЛ.

«Порой на благоустройство одного двора необходима большая сумма денег. Поэтому в таких случаях мы комплексно подходим к благоустройству территорий. К примеру, во дворе по адресу проспект  Металлургов, 36 часть благоустройства реализована за счёт федеральной программы, часть – за счёт городского бюджета и часть – за счёт компании РУСАЛ. И по итогу красноярцы получают один большой красивый двор с отремонтированными проездами, с полноценной детской площадкой и местами отдыха для жителей района», — поделилась руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

Еще один двор, отремонтированный при поддержке РУСАЛа, находится на ул. 9 Мая, 10. Раньше здесь стояли старые и совсем небезопасные качели. Сейчас же, после благоустройства, локаций для детей стало в разы больше. Поэтому в новом дворе теперь играют не только сами жители дома, но и ребятишки из соседних домов.

В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

«Мы участвуем в развитии и благоустройстве Советского района, на территории которого расположен КрАЗ и где проживает большое количество сотрудников. С 2019 года мы сделали акцент на благоустройстве дворов, потому что получили обратную связь от жителей, что именно это направление наиболее востребовано. Эта помощь адресная, для жителей конкретных домов, которые проявляют инициативу и действительно нуждаются в достойных, современных, благоустроенных дворах, —рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

«Мы видим программу благоустройства «Комфортная городская среда» в действии — всё больше и больше дворов в Красноярске и в Советском районе благоустраивается. В 2019 году, будучи депутатом городского совета от Советского района, я инициировал вопрос о софинансировании благоустройства дворов. Как мы видим, уже четвертый год подряд компания РУСАЛ выделяет серьезные средства на эти цели. Итог - радость местных жителей и улыбки детей», — отметил депутат Госдумы РФ Александр Дроздов.

С 2019 года в Советском районе благодаря поддержке компании РУСАЛ благоустроили 14 дворов и часть сквера Космонавтов. Объем направленных на эти цели средств составил 43.5  млн рублей. Сегодня компания также взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка. Повышение качества жизни в городах ответственности компании — часть социальных инвестиций РУСАЛа, инициированная основателем компании Олегом Дерипаской.

Фото: пресс-служба РУСАЛ Красноярск
По материалам пресс-службы РУСАЛ Красноярск

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