Жительницу Ачинска осудят за незаконную продажу таблеток для похудения

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая нелегально продавала сильнодействующие препараты для похудения.

Во время расследования полицейские выяснили, что в ноября прошлого года жительница Ачинска заказала таблетки из-за границы для того, чтобы потом продавать их в нашей стране и на территории города. В начале этого года нарушительница решила отправить сильнодействующие таблетки для похудение жительнице Ямало-Ненецкого округа. Однако посылка с контрабандой не дошла, а вернулась в пункт отправки. В момент, когда виновная пошла забирать посылку, ее задержали сотрудники полиции.

Позже, во время обыска квартиры было обнаружены и изъяты 106 банок и коробки с препаратом весом 1,5 кг.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ" и "незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта".

Материалы дела переданы в суд.

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