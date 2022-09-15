15 сентября
Красноярск
погода +5 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительницу Ачинска осудят за незаконную продажу таблеток для похудения

Главная Общество
Красноярск
10:35 15 Сентября 2022
общество, суд, препараты, полиция
версия для печати Ico_print

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая нелегально продавала сильнодействующие препараты для похудения. 

Во время расследования полицейские выяснили, что в ноября прошлого года жительница Ачинска заказала таблетки из-за границы для того, чтобы потом продавать их в нашей стране и на территории города. В начале этого года нарушительница решила отправить сильнодействующие таблетки для похудение жительнице Ямало-Ненецкого округа. Однако посылка с контрабандой не дошла, а вернулась в пункт отправки. В момент, когда виновная пошла забирать посылку, ее задержали сотрудники полиции. 

Позже, во время обыска квартиры было обнаружены и изъяты 106 банок и коробки с препаратом весом 1,5 кг. 

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ" и "незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта". 

Материалы дела переданы в суд. 

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудницу налоговой службы и бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

В Красноярске сотрудницу налоговой службы и бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

15 Сентября 2022 г.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 285 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

15 Сентября 2022 г.
Ограничения должны ввести с середины ноября
Новости Красноярска: В Ачинске мужчина голышом гулял возле школы

В Ачинске мужчина голышом гулял возле школы

15 Сентября 2022 г.
Одежду он нес в руках
Новости Красноярска: В Красноярском крае подорожали кальмары и маргарин, но подешевела капуста

В Красноярском крае подорожали кальмары и маргарин, но подешевела капуста

15 Сентября 2022 г.
Рассказываем, на какие товары и услуги изменились цены в 2022 году
Новости Красноярска: Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

15 Сентября 2022 г.
На сегодняшний день она не отвечает современным требованиям
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

15 Сентября 2022 г.
В этом году благоустроят несколько территорий
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru