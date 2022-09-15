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В музее Богучанской ГЭС установлен юбилейный фотостенд

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Красноярск
09:51 15 Сентября 2022
энергетика, юбилей, мероприятия, гэс
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В рамках марафона мероприятий «10 энергичных лет», организованного на Богучанской ГЭС в честь годовщины пуска первых гидроагрегатов, в музее станции в холле Служебно-производственного корпуса установлен фотостенд, посвященный ее трудовому коллективу. Сегодня в 25 цехах, службах, отделах и других подразделениях ГЭС работают более 520 человек – профессионалов в своих сферах деятельности.

Стенд, который можно использовать и как источник информации для гостей, и как фотозону, разделен на три блока. На первом - фотография с общим видом станции со стороны левого берега и карта-схема Российской Федерации с указанием места Богучанской ГЭС на территории страны. На среднем стенде помещена общая фотография коллектива, сделанная во время специальной фотосессии в июне 2022 года – на ней удалось собрать практически всех работников, за исключением занятых исполнением неотложных служебных обязанностей. На третьем стенде размещены информационные блоки, посвященные отдельным цехам, службам и другим подразделениям. На лицевой стороне блока находится общее фото коллектива подразделения, а на оборотной – его описание, включающее год создания, фамилию руководителя, основные задачи и достижения за 10 лет работы станции. Все три блока визуально объединены декоративными элементами в нижней части стендов, изображающими волны Ангары и «поток времени»: здесь помещены даты 11 наиболее значительных событий в истории Богучанской ГЭС.  

В музее Богучанской ГЭС установлен юбилейный фотостенд

На Богучанской ГЭС в год ее первого юбилея уже проведены спортивные турниры, творческий конкурс, экскурсии по машинному залу для специалистов, чья работа не связана непосредственно с производством электроэнергии и другие мероприятия. Праздничной дате были посвящены организованные в конце июля испытания гидроагрегатов на полной мощности с максимальным расходом воды. Коллектив станции реализует программу текущих и капитальных ремонтов, выполняет программу «Благотворительной и спонсорской деятельности», участвует в краевых и федеральных экологических проектах по сохранению уникальных водных объектов и восстановлению краснокнижных видов рыб.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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