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В 2023 году в Красноярске начнут строить детскую многопрофильную больницу

Главная Общество
Красноярск
09:30 15 Сентября 2022
общество, в красноярске, строительство, больница
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В Красноярске уже в 2023 году начнут сроить детскую многопрофильную больницу. 

Отметим, что именно Александр Усс  настаивал на создании современной детской многопрофильной больницы в нашем городе. Два года назад в 2020 идею строительства поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко и были подписаны все договорённости, а также было принято Постановление Совета Федерации. Однако появление новой коронавирусной инфекции изменило планы и сроки появления больницы. Фокус правительства сместился на текущие проблемы здравоохранения и граждан края. Но сейчас правительство готово вернуться к исполнению задуманной идеи. 

Строительство будет проходить в две очереди. Первая включает в себя административно-диагностический, соматический, инфекционный, лабораторный корпуса, пищеблок, вспомогательные сооружения и комплекс сооружений инженерного обеспечения

На создание этих блоков в планах выделить из федерального бюджета 5,8 млрд рублей на 2023-2027 годы, из краевого бюджета – порядка 10 млрд руб. 

Напомним, что именно в рамках региональной программы национального проекта "Здравоохранения" осуществляется улучшение медицинской помощи детям, а также развитие служб. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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