В 2023 году в Красноярске начнут строить детскую многопрофильную больницу

В Красноярске уже в 2023 году начнут сроить детскую многопрофильную больницу.

Отметим, что именно Александр Усс настаивал на создании современной детской многопрофильной больницы в нашем городе. Два года назад в 2020 идею строительства поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко и были подписаны все договорённости, а также было принято Постановление Совета Федерации. Однако появление новой коронавирусной инфекции изменило планы и сроки появления больницы. Фокус правительства сместился на текущие проблемы здравоохранения и граждан края. Но сейчас правительство готово вернуться к исполнению задуманной идеи.

Строительство будет проходить в две очереди. Первая включает в себя административно-диагностический, соматический, инфекционный, лабораторный корпуса, пищеблок, вспомогательные сооружения и комплекс сооружений инженерного обеспечения

На создание этих блоков в планах выделить из федерального бюджета 5,8 млрд рублей на 2023-2027 годы, из краевого бюджета – порядка 10 млрд руб.

Напомним, что именно в рамках региональной программы национального проекта "Здравоохранения" осуществляется улучшение медицинской помощи детям, а также развитие служб.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости