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Активисты СУЭК рассказали дошколятам об энергосбережении

Главная Общество
Красноярск
09:01 15 Сентября 2022
дети, мероприятия, проект, экология
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Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче. О важности энергобережения активисты молодежного совета Назаровского разреза СУЭК рассказали воспитанникам детского сада "Катюша" города Назарово.

"Говорить с детьми о таких простых и важных вещах, как бережное отношение к природным ресурсам, необходимо с ранних лет. Поэтому мы здесь, - прокомментировала цели встречи председатель совета молодежи Назаровского разреза Татьяна Хвостова. - Ребятам нравятся, глаза у них горят, и, что очень здорово, многие без труда назвали важные правила энергосбережения!"

Активисты СУЭК рассказали дошколятам об энергосбережении

"Я тоже считаю: важно, чтобы дети имели представление о том, что такое энергосбережение. В дальнейшем в жизни они смогут применить полученную сегодня информацию, а может и взрослым подскажут. Ценны в таких мероприятиях и общение, эмоции, которые получают ребятишки", - поделилась своим мнением активист молодежного совета Назаровского разреза Наталья Зима.

Дети отвечали на вопросы молодых специалистов-угольщиков, разгадывали ребусы, помогали героям игровой программы "ЭнергоГений". На память о встрече ребята получили подарки и наклейки.

"Мероприятие очень познавательное и нужное! Такие беседы, игры формируют правильное экологическое поведение с ранних лет. А эмоции детей – это восторг, любопытство, неподдельный интерес! Будем рады видеть угольщиков с такими нестандартными уроками у нас в гостях снова", - говорит воспитатель детского сада "Катюша" Надежда Сенчихина.

Активисты СУЭК рассказали дошколятам об энергосбережении

Фестиваль экологии и энергосбережения #ВместеЯрче проходит более чем в 70 российских городах с 2015 года. СУЭК участвует в масштабной федеральной акции практически с самого ее старта – сотрудники Компании проводят для воспитанников детских садов, школьников, студентов уроки энергосбережения, экскурсии на предприятия, вместе со старшеклассниками из трудовых отрядов СУЭК организуют флэшмобы, мастер-классы по использованию вторсырья и даже локальные мини-фестивали.

Возрастная категория мероприятия 3+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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