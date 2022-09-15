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Горячая красотка из Норильска вступила в борьбу за звание Miss MAXIM-2022

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Красноярск
08:44 15 Сентября 2022
культура, красота, женщина, конкурс, в красноярском крае, в россии, норильск
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26-летняя Виктория Богдановская родом из Норильска вступила в борьбу за звание самой сэксуальной женщины России.

Полтора года назад девушка вместе с мужем и двумя детьми переехала в Пятигорск, сообщает Норильск_Северный край.  На конкурсе, кстати, она представляет Ставропольский край, но до этого Вика провела всё время в Норильске.

Горячая красотка из Норильска вступила в борьбу за звание Miss MAXIM-2022

В детстве девушка занималась различными видами спорта пока жила в северном городе Красноярского края: танцы, плаванье, 7 лет ходила на каратэ. Каталась на лыжах. Успела окончить художественное училище — стала художником по костюмам. А до переезда работала на шахте в Норильске почти три года. Милая хрупкая женщина следила за спуском и подъемом людей и оборудования на руднике.

Горячая красотка из Норильска вступила в борьбу за звание Miss MAXIM-2022

Параллельно Вика выступала в светодиодном шоу и уже в тот момент начала мечтать о карьере модели. Рассказывает, что даже успела попробовать. На конкурс Miss Maxim миловидной девушке предложил податься муж.

Горячая красотка из Норильска вступила в борьбу за звание Miss MAXIM-2022

Фото: конкурс Miss MAXIM -2022

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