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В Красноярском крае продолжается восстановление моста через реку Кемь

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Красноярск
08:35 15 Сентября 2022
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Строители из Красноярского края занимаются реконструкцией старого моста на севере края.

Мост находится в Енисейском районе края на 10-м километре автодороги Енисейск – Пировское, неподалёку от села Озёрное. 

Именно на указанном участке идёт устройство опор моста, затем на них поставят металлические балки пролётов. Из пяти опор уже готовы три. 

Движение по мосту планируют запустить следующим летом, а полностью объект сдадут осенью 2023 года. В проект реконструкции входит и обустройство автомобильных подъездов с обеих сторон.

Ранее мы рассказывали, что в нацпарке «Шушенский бор» поделились фото со строительства плотины.

Фото: правительство Красноярского края

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