Улицу Волжскую в Красноярске расширят до четырех полос

В столице Красноярского края полным ходом идет дорожный ремонт на большинстве улиц.



Скоро зима и дорожникам надо успеть завершить все запланированные проекты. На правом берегу Красноярска через месяц завершат ремонт улицы Волжской на участке от Мичурина до Аральской. Протяжённость обновленного участка дорожного покрытия составит около 1,8 км.

До конца октября дорожникам необходимо расширить проезжую часть до четырех полос, а ещё сделать водоотведение. Также необходимо установить новое освещение, проложить тротуары, обустроить светофоры и остановки общественного транспорта.

Также в планах мэрии преобразить и внешний облик магистрали. Здесь наведут порядок на прилегающих территориях, фасадах и вывесках. Но самым главным обновлением улицы станет световая иллюминация.

Фото: @t.me/adm_krasnoyarsk