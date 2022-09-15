В Емельяновском районе 16 сентября перекроют автодорогу P-255 «Сибирь»

В Красноярском крае в Емельяновском районе будет полностью запрещен проезд автомобилей по одному из участков трассы P-255 «Сибирь». В ГИБДД сообщили, что на 795 км будут устанавливать светофор, поэтому 16 сентября с 00:00 до 04:00 будет закрыт для движения участок с 794 по 796 км +700 м. автомобильной дороги P-255 «Сибирь».



Сотрудники ГИБДД отмечают, что в качестве альтернативы владельцы легковых автомобилей могут выбрать улицу Московскую, расположенную в пос. Емельяново. Что касается грузовиков, то их проезд запрещен.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости