В Назарово нетрезвая автомобилистка на ВАЗ-2114 пыталась скрыться от полиции

В Красноярском крае 32-летняя жительница Назарово устроила гонки с полицейскими. Сотрудники ГИБДД увидели ВАЗ-2114, водительница которого проигнорировала требование дорожных полицейских об остановке и решила скрыться.

Автоинспекторы потребовали автоледи остановиться, однако транспортное средство лишь увеличило скорость. В ходе движения на пешеходном переходе женщина-водитель выехала на встречку.

В какой-то момент водительница осознала, что скрыться не удастся и остановила автомобиль. Как показало освидетельствование, жительница Назарово управляла машиной в нетрезвом виде - 0,93 мг/л.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости