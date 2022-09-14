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Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

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Красноярск
16:56 14 Сентября 2022
общество, красноярск, россия, форум, история
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14 сентября в Красноярске состоялось открытие IX Международного Сибирского исторического форума. Его темой стало историко-культурное наследие народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летие основания Енисейской губернии. Однако, тематика значительно шире.

Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

Проблемы, которые обсуждаются на форуме, актуальны. Основная тема — история культурного наследия и история народов Сибири конечно же заслуживает детального обсуждения, — отметил Андрей Кривошапкин, член-корреспондент РАН, директор ИАЭ СО РАН. — Форум – масштабнейший! Представлены практически все регионы РФ, приехали несколько сотен исследователей. Тематика программ — обширная. Впечатления и ожидания конечно же большие!

Мероприятие продолжит свою работу до 16 сентября, за это время большое внимание будет уделено сохранению историко-культурного наследия нашей России, традиций и ценностей регионов.

Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

В программе: пленарное заседание, тематические заседания с ведущими российскими учёными, секции, круглые столы и сессии с отечественными и зарубежными антропологами, археологами, искусствоведами, историками, краеведами, лингвистами, музеологами, религиоведами, этнографами и др.

Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

— Для Алтайского края это чрезвычайно интересное событие, работает целая делегация. Вопросы историко-культурного наследия чрезвычайно актуальны. Для меня представлять Алтайский край сегодня вдвойне приятно, потому что я сам здесь родился, вырос и трудился. Тема мне близка, — сказал заместитель председателя правительства Алтайского края, заместитель губернатора Алтайского края Игорь Степаненко.

Запланировано шесть платформ:

  • Музеи: наследие, история и современность;
  • Скифский мир Евразии;
  • Народы Сибири и Дальнего Востока с древних времён до наших дней;
  • История Сибири;
  • Традиции и современность в культуре и искусстве Сибири;
  • Краеведение.
Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

Сергей Богатырёв, вице-президент российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России):

— Программа форума насыщенная. Отрадно и важно, что ИКОМ России впервые является соорганизатором форума и представляет большую программу, связанную с музейным делом. Мы рассчитываем на реализацию наших планов. Одно из важнейших направлений — это конечно, взаимное «проникновение» культуры, музейно-выставочной деятельности и развитие внутреннего туризма, основанного на музеях. Внутренний туризм активно развивается. Музеи являются важными точками развития как регионов, так и туристической отрасли. Совместно с историками и учёными мы сможем реализовать новые интересные маршруты, возможно открыть новейшие экспозиции для жителей и гостей России.

Во время работы платформ будут проходить дискуссии по вопросам исторического знания, обсуждения актуальных задач координации исследовательской, просветительской, издательской деятельности с участием учёных РАН, вузов, региональных научных сообществ, представителей учреждений культуры, творческих и общественных объединений.

Сохранение исторической памяти: в Красноярске стартовал IX Международный Сибирский исторический форум

— За эти годы форум стал одной из главных площадок профессионального общения. Сегодня многие участники говорили, что знание истории позволяет принимать верное решение о настоящем и будущем, поэтому мы с большим вниманием относимся к работе этого экспертного сообщества, — отметил Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края. — Дискуссии должны получиться очень актуальными.

Да, действительно, Сибирский исторический Форум уже стал важной традиционной площадкой профессионального общения учёных и способствует укреплению связей научно-гуманитарного сообщества.

Фото: © Роман Соболев

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