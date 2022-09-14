В Минусинске расчистили русло реки

За два года специалисты подняли со дна водоёма Минусинска ил, убрали деревья и кустарники. Кроме этого, были сформированы берега и проектное русло, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

6,7 км русла реки расчищали в черте города. Специалисты убрали более 82 тыс. куб. м грунта. Его, кстати, вывезли за пределы прибрежной защитной полосы. Стоимость работ — около 46 млн руб.

Главная цель расчистки русла — увеличение его пропускной способности, обеспечение беспрепятственного пропуска половодий и паводков и снижение риска затопления Минусинска.

— По результатам первого этапа в 2021 году в городе снизился уровень грунтовых вод, который часто поднимался в подвалах и подворьях частных домов, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края, добавив, что расчистка русла реки не только улучшила её состояние, но и позволила сократить поступление взвешенных веществ в Минусинскую протоку, в которую впадает Минусинка. Минусинская протока — важная водная артерия города. По поручению губернатора её экологическое состояние стоит на особом контроле в министерстве.

— Работа началась в верховье реки, где часто происходили заторы. В этом году подрядчик дошёл до устья. Дноуглубление позволило увеличить проточность Минусинки, это сократит возможность возникновения ЧС в половодье. На очереди — расчистка Минусинской протоки Енисея. Вопрос о её реабилитации рассматриваем с краевым министерством экологии, — сказал Андрей Первухин, глава Минусинска.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края