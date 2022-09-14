В Норильске при обустройстве общественного пространства возбудили уголовное дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с причинением ущерба на более чем 2,2 млн рублей возбуждено в Норильске по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2021 году МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ИП был заключён контракт на выполнение работ по обустройству общественного пространства стоимостью свыше 14,9 млн рублей. Технический надзор за выполнением работ на основании заключённого договора стоимостью 450 тыс. руб. обязалась осуществлять сторонняя организация.

При этом ход выполнения работ не контролировался. Услуги технического надзора не оказывались. Общественная территория была благоустроена с недостатками. Стоимость невыполненных работ — более 1,7 млн руб.

Несмотря на нарушения, должностными лицами муниципального учреждения были подписаны документы о приёмке и оплате работ и услуг.

Подрядчику и исполнителю необоснованно перечислили денежные средства. Муниципальному бюджету причинены убытки более 2,2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело находится в производстве суда.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина