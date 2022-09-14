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6 октября в Красноярске состоится первая сессия Заксобрания в новом парламентском сезоне

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Красноярск
19:30 14 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, депутаты
Фотография © Никита Алексеев
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6 октября депутаты Законодательного Собрания Красноярского края соберутся на первую сессию в новом политическом сезоне.

Традиционно один из основных вопросов на заседании будет корректировка краевого бюджета, также рассмотрят ряд социальных законопроектов, предложения о внесении изменений в законы края, вопросы, касающиеся совершенствования федерального законодательства. Об этом пишут на сайте Законодательного Собрания.

— Мы должны чётко выстроить приоритеты, чтобы сосредоточиться на жизненно важных социальных обязательствах и проектах, которые будут двигать экономику края вперёд, — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко. — Планируем рассмотреть в окончательном чтении законопроект о предоставлении земельных сертификатов многодетным семьям. Кроме этого, заслушаем отчёт министерства культуры и обсудим предложения профильных комитетов, подготовленные после отчёта депутатской рабочей группы, изучающей градостроительные нарушения в Красноярске.

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