6 октября в Красноярске состоится первая сессия Заксобрания в новом парламентском сезоне

6 октября депутаты Законодательного Собрания Красноярского края соберутся на первую сессию в новом политическом сезоне.
Традиционно один из основных вопросов на заседании будет корректировка краевого бюджета, также рассмотрят ряд социальных законопроектов, предложения о внесении изменений в законы края, вопросы, касающиеся совершенствования федерального законодательства. Об этом пишут на сайте Законодательного Собрания.
— Мы должны чётко выстроить приоритеты, чтобы сосредоточиться на жизненно важных социальных обязательствах и проектах, которые будут двигать экономику края вперёд, — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко. — Планируем рассмотреть в окончательном чтении законопроект о предоставлении земельных сертификатов многодетным семьям. Кроме этого, заслушаем отчёт министерства культуры и обсудим предложения профильных комитетов, подготовленные после отчёта депутатской рабочей группы, изучающей градостроительные нарушения в Красноярске.