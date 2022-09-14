6 октября в Красноярске состоится первая сессия Заксобрания в новом парламентском сезоне

6 октября депутаты Законодательного Собрания Красноярского края соберутся на первую сессию в новом политическом сезоне.

Традиционно один из основных вопросов на заседании будет корректировка краевого бюджета, также рассмотрят ряд социальных законопроектов, предложения о внесении изменений в законы края, вопросы, касающиеся совершенствования федерального законодательства. Об этом пишут на сайте Законодательного Собрания.