15 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Минусинском районе

15 сентября в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде Красноярской магистрали, расположенном на пересечении с автодорогой Жерлык – Шошино (Минусинский район Красноярского края), будет временно ограничено движение автотранспорта в период с 07:00 до 16:00.
Пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.
ГИБДД и администрация Минусинского района уведомлены об ограничении движения.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.