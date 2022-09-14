15 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Минусинском районе

15 сентября в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде Красноярской магистрали, расположенном на пересечении с автодорогой Жерлык – Шошино (Минусинский район Красноярского края), будет временно ограничено движение автотранспорта в период с 07:00 до 16:00.

Пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

ГИБДД и администрация Минусинского района уведомлены об ограничении движения.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД