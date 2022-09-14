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В Красноярский край привезли 72 тысячи назальных насадок для вакцинации от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
14:55 14 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация
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На уполномоченный склад поступила первая партия назальных насадок для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Теперь любым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) можно будет привиться внутримышечно или интраназально. До конца недели насадки поступят в медучреждения, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Стоит отметить, что интраназальное введение вакцины формирует иммунный ответ к заболеванию, в том числе на слизистой оболочке дыхательных путей.

После интраназального введения рекомендовано 2 часа воздерживаться от чихания и высмаркивания, важно исключить курение, приём пищи и жидкости.

Взрослым можно сразу привиться от гриппа и коронавируса. Возможно введение в пределах одного календарного дня гриппозных вакцин и вакцин «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», в том числе интраназальное введение «Гам-Ковид-Вак».

Напомним, при вакцинации от COVID-19 и гриппа в разное время между введениями вакцин нужно соблюдать интервал не менее месяца.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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