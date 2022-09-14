В Красноярске начали воровать решетки с ливневок

В Красноярске неизвестные стали воровать решетки дождеприемных колодцев.

По словам сотрудников компании МП «САТП» пропажи обнаружили на улице Комарова и проспекта Ульяновский. Там украли девять решеток.

Работники организации также объяснили, что от наличия этого дорожного оборудования зависит эффективность работы ливневой канализации.

Пространство в железных решетках создано специально чтобы пропускать воду и мелкий мусор, однако при этом крупные отходом не попадают в канализацию и не засоряют ее. Теперь сточные отверстия могут быстро наполниться.

На данный момент письмо с описанием проблемы направлено сотрудникам МКУ «УДИБ», чтобы те оценили размер ущерба, а также направили заявление в полицию.

Фото: news.myseldon.com