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В Красноярске начали воровать решетки с ливневок

Главная Общество
Красноярск
16:30 14 Сентября 2022
общество, кража, дороги
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В Красноярске неизвестные стали воровать решетки дождеприемных колодцев. 

По словам сотрудников компании МП «САТП» пропажи обнаружили на улице Комарова и проспекта Ульяновский. Там украли девять решеток.

Работники организации также объяснили, что от наличия этого дорожного оборудования зависит эффективность работы ливневой канализации. 

Пространство в железных решетках создано специально чтобы пропускать воду и мелкий мусор, однако при этом крупные отходом не попадают в канализацию и не засоряют ее. Теперь сточные отверстия могут быстро наполниться.

На данный момент письмо с описанием проблемы направлено сотрудникам МКУ «УДИБ», чтобы те оценили размер ущерба, а также направили заявление в полицию. 

Фото: news.myseldon.com

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